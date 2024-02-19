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20 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

20 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 19:01

Güçler dengesi değişebilir. Aslan burçları istediğini almaya hazır! Peki, 20 Şubat Salı gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün hayatı kendine göre yorumlayarak istediklerini elde edebilirsin. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Chiron inandıklarının gerçek olması için güçlü bir enerji ile Kuzey Ay Düğümünde Aslan burçlarını destekliyor. Tam da bu nedenle gerçeği saptıracak ve etrafındakileri buna ikna edecek gücün olduğunu söylesek, abartmış olmayız. İş hayatında birkaç adım öne çıkmaya da istekli ve hazırsın. Oyunu kendi kurallarınla oynayacak gibisin! Güçlü görünüşün ve yüce gönüllü tavırlarınsa başarını destekleyecek. Anlaşılan bugün istediğini almaya gidiyorsun. 

Gelelim sosyal hayatına! Yakın çevrende sevdiklerine yeterince vakit ayırmıyor olabilirsin. Günün akşam saatlerinde gelen bir telefonla kendini dostlarınla bir arada bulabilirsin. Gün boyu verdiğin güç savaşlarından sonra ihtiyacın olan huzuru burada bilinirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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