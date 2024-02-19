20 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayatı kendine göre yorumlayarak istediklerini elde edebilirsin. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Chiron inandıklarının gerçek olması için güçlü bir enerji ile Kuzey Ay Düğümünde Aslan burçlarını destekliyor. Tam da bu nedenle gerçeği saptıracak ve etrafındakileri buna ikna edecek gücün olduğunu söylesek, abartmış olmayız. İş hayatında birkaç adım öne çıkmaya da istekli ve hazırsın. Oyunu kendi kurallarınla oynayacak gibisin! Güçlü görünüşün ve yüce gönüllü tavırlarınsa başarını destekleyecek. Anlaşılan bugün istediğini almaya gidiyorsun.

Gelelim sosyal hayatına! Yakın çevrende sevdiklerine yeterince vakit ayırmıyor olabilirsin. Günün akşam saatlerinde gelen bir telefonla kendini dostlarınla bir arada bulabilirsin. Gün boyu verdiğin güç savaşlarından sonra ihtiyacın olan huzuru burada bilinirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...