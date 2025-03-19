20 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün manevi anlamda derin bir yolculuğa çıkabilirsin. Bu bir kendini bulma yolculuğu... Astrolojik anlamda yeni bir yıl başlıyor. Senin için de yeni bir düzen inşa etme zamanı geldi. Zira, Güneş'in Koç burcuna geçişiyle birlikte hayattan beklentilerin belirginleşebilir ve arzularının peşinden koşmaya cesaret edebilirsin.

Tam da bu noktada uzun zamandır hayalini kurduğun ne varsa peşine düşmelisin. Uzun bir yolculuğa çıkmalı, bir tatile gitmeli ya da sürekli ertelediğin o işe başlamalısın. Aslında her ne yaparsan yap, kendin için bir adım atmalısın. İçindeki sese gerçekten kulak vermeli, huzuru da bulmalısın.

İçsel anlamda güçlendiğin ve kendini bulduğun bu süreçte birtakım ayrılıklar da yaşayabilirsin. Sosyal hayatında seni dibe çeken kişilerden uzaklaşabilir, ilişkilerinde yeterince iyi olmayan şeylere katlanmaktan vazgeçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...