20 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ruhsal anlamda arınabilirsin. Hemen her anlamda temiz bir sayfa açabilir geçmişten ve negatif olan her şeyden uzaklaşabilirsin. Hatta gökyüzünün olumlu enerjisiyle kucaklaşmalısın... Bu sayede yeni başlangıçlar yapabilirsin.

Güneş'in Koç burcuna geçişiyle birlikte başlayan astrolojik yeni yıl da yeni bir aşka da hazır olmalısın. Özellikle bugün yeni dostluklar edinmeye, sosyalleşmeye ve ilişkilerini güçlendirmeye odaklanmalısın.

Bilincin şekil değiştiriyor. Yani artık bambaşka şeyler de isteyebilirsin hayattan. Bugüne dek aldığın dersler ve geçmişin öğretileriyle yeni bir hayata adım atmaya hazırsın. Bu aşamada daha hırslı ve başarılı olacağın ise aşikar. Tuttuğunu koparacak ve önüne kimsenin geçmesine de izin vermeyeceksin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...