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20 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

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20 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
19.11.2024 - 19:01

Finansal anlamda güçleneceksiniz! Peki 20 Kasım Çarşamba gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün mali tabloların netleştiği, geleceği her zamankinden çok daha net bir şekilde gördüğün bir döneme giriyoruz. Kelimenin tam anlamı ile 'şapkanı önüne koyup' borçtan, dertten ve sorunlardan kurtulabilirsin. 

Tabii bunun için derin bir yüzleşeme gerekecek! Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisiyle bu yüzleşme ise düşündüğünden çok daha kolay olacak. Zira bugüne dek bildiğin gerçekleri enine boyuna düşünecek ve düzlüğe çıkmanın bir yolunu bulacaksın. Hemen ardından heyecan verici bir kazanma döngüsünün içine düşeceksin. Her kararın mutluluk, para ve başarı getirecek. Maddi anlamda gücüne güç katacak, yeni yatırım ve girişim fırsatları bulacaksın.  

Chiron'un desteği ile romantik anlamda da olmak istediğin yeri keşfedeceksin. Aşka hazır ol, kalbinin sahibi bir anda yanında bitecek. İşler yoluna peş peşe girecek ve yıl bitmeden adeta zirveye ulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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