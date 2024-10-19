20 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün maddi konularda sezgisel kararlar alabilirsin. Özellikle yatırım yaparken içgüdülerine göre hareket etmeyi tercih edebilirsin. Kendine güvenerek risk almaya odaklanabilirsin. Açıkçası bugün risk almak senin için iyi de bir fikir olacaktır. Zira Ay'ın ilerleyişi önünü açacak ve büyüme enerjisiyle güçleneceksin.

Tam da bu noktada iş hayatını da dikkatle yönetmelisin. Kendi öz değerini sorgulayarak, hak ettiğini elde etmeye odaklanmalısın. İçsel bir güç keşfedecek ve kaynaklarını daha verimli kullanmaya başlayacaksın. Böylece iş hayatında da daha görünür bir şekilde konumlanacak, saygınlığını artıracaksın. Elinden geleni yaptığında alkışlanmaya layık olduğunu unutma. Sen bunu hak ediyorsun.

Son olarak haftanın son günüde aşkın enerjisine de zaman ayır. Partnerinle bir hafta sonu kaçamağı, baş başa anlar ve güzel bir yemek mutluluğuna mutluluk katabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...