20 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün günlük rutinlerini değiştirmek isteyebilirsin. Özellikle sağlığınla ilişkili konularda düzenin değişebilir, çünkü bazı takıntılı düşünceleri üzerinden tacaksın. Güçlü bir şifa enerjisiyle iyileştiğini hissedecek, hayattan her zamankinden daha fazla keyif alacaksın. Bu aşamada bedensel ve sağlık açısından da kendini daha iyi hissedeceksin.

Gelelim günlük rutinlerine! Hayatına bir egzersiz takvimi eklemek ilk adımın olsun. İş yoğunluğunu biraz azaltarak hobilerine ve sevdiklerine vakit ayırmak da iyi bir seçim. Üstelik üzerindeki stresin azalması ile sağlığını da destekleyecek bir konu.

Madem yoğunluğundan kurtuluyorsun biraz da ailene zaman ayırmaya ne dersin? Bu dönemde her zamankinden çok daha kolay ve hızlı iletişim kurabilirsin. Sevdiklerinin duygularını sezebilir, anlayabilir ve yanıt verebilirsin. Ancak aynı tepkileri onlardan beklerken biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...