20 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kendini güvende hissedeceksin. Özellikle duygusal konularda adındaki insanlardan güç alacaksın. Maddi ve manevi anlamda seni destekleyen kişiler sayesinde zorlukları kolayca aşacaksın. Tam 'yapamıyorum' dediğin anda, bırakmak istediğinde ya da inancını kaybettiğinde sana uzanan eli sıkıca tutmalısın. Bu geçmişten gelen bir anı veya yanındaki bir dost olabilir.

Duygusal anlamda derin bağlar kurarak güç aldığın çevreni biraz daha genişletebilirsin. En çok da kendini yalnız hissettiğin anlarda bunu yapmalısın. Bu sayede manevi anlamda elde edeceğin rahatlık ve huzurun dışında, başarılı da olacaksın.

Hadi biraz da gücüne güç katacak başarılarından söz edelim. İş hayatında göz önünde ol, sorumluluk al ve büyük projelerde yer almak için cesur hamleler yap. Her adımında güçlendiğini fark edeceksin. Başarılı olma potansiyelin bir hayli yüksek, sakın bu fırsatı kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...