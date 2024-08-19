20 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün potansiyelinin farkına varmalısın. Güneş ve Satürn arasındaki kare açı seni destekliyor. Sen de buna göre hareket ederek hak ettiğini elde etmeye odaklanmalısın. Basit engeller karşısında asla pes etmemeli, kendi gücüne güvenerek düzlüğe çıkacağına inanmalısın. Kare acının olumlu etkisiyle zorlukların dışında, kısıtlama ve baskılara da göğüs görebilirsin. Kendine inanırsan başaramayacağın hiçbir şey yok. Hatta bugün Ağustos ayının en başarılı ve şanslı gününü yaşıyor olabilirsin.

Bu aşamada sağlığın üzerinde de olumlu etkiler fark edeceksin. Bir süredir devam eden ilaç tedavisi son bulabilir. Bedenin ve ruhun şifa enerjisi ile dolup taşabilir. Görünen o ki bu zorlu süreç artık son buluyor. Her fırsatta sağlıklı olmanın tadını çıkar.

Enerjini iyi değerlendir, hayata karış ve sosyalleş. Özellikle bir süredir pek çok engel ve zorlukla mücadele eden Kova burçları bu sözümüz size: Güzel günler başlıyor, siz de mutluluğa odaklanın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...