20 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün düzene uyum sağlamak istemeyebilirsin. Kendi yolunu çizmek, kendi kurallarını koymak ve istediğini yapmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Özellikle finansal konularda alacağın kararlarda bağımsız olmak isteyebilirsin. Kazanmayı da kaybetmeyi de kendi kararın ile seçmiş olmak ve risk almak senin için heyecan verici olabilir. Çünkü Güneş ile Satürn arasındaki kare açı, sınırlarını aşman konusunda seni destekleyebilir. Fakat dikkatli olmalısın, zira sınırı biraz fazla aşabilir ve kontrolsüzce risk alabilirsin.

Tam da bu aşamada durum kontrolden çıktığında, kazanma hırsı ile büyük kayıplar yaşayabilirsin. Belki de bu enerjiyi mevcut düzenini yüceltmek ve geliştirmek için kullanmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Bu sayede iş hayatında bir adım öne geçerek kariyerinde yükselme fırsatı elde edebilirsin.

Uyum sağlamakta zorlandığın bugün sana neyin iyi geleceğini ise çok biliyoruz! Bu dönemde flörtleşmek, aşkın heyecanına kapılmak ve yeni insanlarla tanışmak sana iyi gelebilir. Kalbini aç ve maceraya atmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...