20 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün mücadeleci ruhun uyanıyor! Hedeflerine ulaşmak ve engellileri açmak konusunda ısrarcı ve başarılı olacaksın. Güneş ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle mükemmeliyetçi kişiliğin ortaya çıkacak. Odaklandığın her işte fark yaratacaksın! Elbette bir Başak burcu olarak sen bunu alışıksın. Lakin bu kez başarıların gerekli mercilerin de dikkatini çekecek. İş yerinde ödül, prim, ikramiye ya da statü kazanımına sebep olacak gelişmeler peş peşe yaşanacak.

Başarıyla güçlenecek, kazandıkça hırslanacak ve kendi düzenini inşa etmek konusunda hevesleneceksin. Yılın neredeyse başından bu yana hedeflediğin girişim ve yatırımlara şans vermenin zamanı geldi. Bir an önce etkili işler yapsan iyi edersin. Bu dönemde özellikle de Güneş'in etkisi ile sektöründe adından söz ettirecek işlere imza atacaksın.

Biraz da aşktan söz edelim. Bugünlerde kalbini çalacak kişiyle tanışacaksın. Sosyalleşme ve yeni ortamlara karışmaya özen göster. Bu aşk sana çok iyi gelecek... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...