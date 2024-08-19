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20 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

20 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 19:01

Aman dikkat nazara gelebilirsiniz! Peki, 20 Ağustos Salı gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Ağustos Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden çok daha ciddi ve karizmatik olabilirsin. Güneş ile Satürn arasındaki kare açı seni desteklerken, tüm gözleri üzerine çekebilirsin. Aman dikkat, yıldızının düşük olduğu bugün nazara da gelebilirsin. Bu aşamada özellikle iş hayatında mevcut düzenini koruyabilmek adına daha fazla disiplinli olabilirsin. Öte yandan yatırımlarını ve girişimlerini gizli yürütebilir ve daha az risk alabilirsin. 

Satürn'ün güçlü etkisi altında toplumdaki konumunu güçlendirme ve statünü arttırma ihtimalin çok yüksek. Bu fırsatı iyi değerlendir ve kariyer merdivenlerini hızla çıkmaya odaklan. Zira Merkür de burcunda gerilerken yavaş yavaş önüne açılıyor ve sen yükselişe geçiyorsun! 

Bugün biraz da bekar Aslan burçları hakkında konuşmak istiyoruz. Kendini yeni bir aşka hazır hissetmiyor olabilirsin, fakat geçmişe dönmek konusunda istekli gibisin. Satürn'ün etkisi altında bu hatayı yapmamalısın. Artık önüne bakmanın zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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