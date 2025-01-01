2 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün otoriter bir tavır sergileyeceksin! Mars ile Plüton arasındaki etkileşim, seni de etkisi altına alacak. Sosyal çevrenden iş ortamına, özel hayatından romantik ilişkine hemen her alanda söz sahibi olmak isteyeceksin. İpleri eline geçirmek istediğin açık!

Tam da bu noktada belirtmeliyiz ki güç sana mutluluk getirmeyecek. Zira istediğin etrafındaki kişileri ve ilişkilerini yönetmek değil. Bunun yerine huzur aradığın aşikar. Söz sahibi olarak değil, belki daha dengeli bir perspektiften herkesi dinleyerek bunu sağlayabilirsin.

Gelelim iş hayatına! Otoriter tavrın hedeflerine ilerlemek konusunda da görünür olacak. Bu sayede kariyerinde istediğini alabilirsin. Hırsların ve arzularınla kazanabilirsin. Fakat otorite figürler ve üstlerinle sürtüşme yaşamaktan kaçın deriz. yılın ilk mesai gününde daha stabil bir düzenle güvende kal. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...