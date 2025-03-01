2 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftanın son gününde biraz miskinliğe ne dersin? Şöyle bir adım geri atmak, sükunet içinde kafa dinlemek ve biraz durmak harika olabilir. Bir süredir yoğun bir tempoda çokça yoruldun. Belki de artık durmanın zamanı gelmiştir.

İşte tam da bu yüzden hayatının ve duygularının dengeye ulaşacağı Mart ayının ilk pazar gününde, kendi isteklerine odaklanmalısın. Hayattan beklentilerin doğrultusunda harekete geçemli, gününü bolca eğlence ile de doldurmalısın. Ailecek yapılacak bir akşam yemeği organizasyonu, bunun öncesinde ise spor, kişisel bakım ve güzelliğe vakit ayırmak tazelenmeni sağlayacaktır.

Sevdiklerinle bir arada olmak kadar kendine de vakit ayırdığın bugünü dostlarınla birlikte de geçirebilirsin. Yanında kendini iyi hissettiğin insanlarla güzel anılar paylaşabilir, bu arada partnerinle baş başa da kalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...