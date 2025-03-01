2 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, haftanın son gününde güçlü bir başlama arzusu ile dolabilirsin. Hemen ve hızlıca harekete geçmek isteyebilir, hayatında bir şeylerin değişmesi için acele edebilirsin. Özellikle de bir süredir değiştirmek istediğin imajın, evin ya da yaşam tarzın üzerine yoğunlaşabilirsin.

İşte şimdi yeni bir ev bakmalısın! Zira değişim hevesiyle yola çıktığın bugün taşınmaz alım-satımları söz konusu olabilir. Mülk sahibi olup kendi evine taşınmanın heyecanını yaşayabilirsin. Böylece kendini ait hissettiğin yerde istediğin düzeni kurma şansı da elde edebilirsin.

Ait olma hissiyle kök salmayı da düşünmeye başlayabilirsin. İş ve özel hayatını da dengeye oturtacak adımlar atmaya yönelebilirsin. Senin için güzel günler ve mutlu başlangıçlar pek yakın gibi görünüyor. Hayatın getirdikleri ile yapacakların yaşam tarzını ve geleceğini güzelleştirebilir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...