2 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün özgür olmak ve bağlılıklarından kurtulmak isteyebilirsin. Bağımsız ve başına buyruk hareket ederek alıştığın düzenin dışına çıkabilirsin. Hayatı istediğin gibi yaşamak, kontrolü eline almak ve uzaklaşmak gündeminde yer alabilir.

Düzenin bir parçası olmak çoğu zaman senin için makul olsa da bu kez işler değişebilir. Bağlı olmayı istediğin tek şey kendin olabilirsin... İşte bu noktada hayatında birtakım yenilikler ve köklü değişimler yaşanabilir. Belki de gitme vakti gelmiştir. Özellikle eğitim hayatın ve kariyerin için hedeflerine ulaşmak söz konusu olduğunda sınırları aşabilirsin. Kolayca dönüşümü başlatabilir ve yurt dışında yaşamayı da düşünebilirsin.

Gitmeyi istediğin yerde güç ve otorite sahibi olabileceğini de söylemeden geçmeyelim. Kişisel donanım, başarı ve maddi açından güçleneceksin. Ancak bu yolculuk seni manevi anlamda biraz yorabilir, hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...