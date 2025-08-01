2. Kez Baba Olan Mert Demir'den Çağla Şıkel'in Kahvaltısına 1 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Demir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağla Şikel
Can Yaman
İrem Derici
Pelin Akil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büşra Pekin
Hadise
Seda Bakan
Yasemin Şefkatli
Demet Özdemir
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın