2 Haziran Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugüne Venüs ve Neptün arasındaki kare açının gelgitleriyle başlayabilirsin. Yurt dışı bağlantıları ve yükseköğrenimle ilgili konularda bazı karışıklıklarla karşı karşıya kalabilirsin. Planlarını netleştirmeli ve hayalperest davranmaktan kaçınmalısın. Zira yalnızca eğitim hayatında değil iş hayatında da yurt dışı bağlantılı projelerle ilgili bazı belirsizlikler yaşanabilir. Uzun vadeli hedeflerini belirleyip bu yönde adımlar atman gereken bir dönemdesin. Aksi takdirde çabaların boşuna gidebilir. Detaylara dikkat et!

Öte yandan bugün bir de Jüpiter'in etkisi altında içsel yolculuklar ve ruhsal gelişim konularında fırsatlar yakalayabilirsin. Bu dönemde meditasyon ve içe dönük aktiviteler sana iyi gelecektir. Gelecek planlarını da sakin bir kafayla düşünmeni sağlayacak bu aktiviteler, gelgitlerin ve kafa karışıklıklarının azalmasını sağlayabilir. Bu sayede gününü huzurlu geçebilir. İç yolculuğuna ve kendine şans vermelisin, bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...