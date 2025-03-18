2 Günlük Challenge İle Evini Baştan Yaratıyoruz!

Masanda ya da sehpanda o küçük ama göz yoran eşyaları sadeleştirmenin zamanı geldi! Bazen, en basit objeler bile ortama fazla karmaşa katabiliyor. Az ama öz eşya kullanmak, hem şıklığı artırır hem de evin ferah görünmesini sağlar. Birkaç küçük ama anlamlı obje seçerek, her köşeye daha düzenli ve huzurlu bir hava katabilirsin. Böylece, gözünü yoran dağınıklıklar ortadan kalkar ve evin daha sakin, daha şık bir hale gelir. Unutma, sade olmak bazen en zarif çözümdür!