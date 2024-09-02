2 - 8 Eylül 2024 Haftasının Kristali Jasper ve Haftanın Yantrası Sri Shiva
2 - 8 Eylül 2024 Haftasının Kristali Jasper ve Haftanın Yantrası Sri Shiva
Jasper, huzur ve dinginlik getiren bir taştır. Genellikle korkuyu azaltırken iyimser ruhu canlandırır.
Binlerce yıldır, birçok kültürden ve yaşam tarzından insanlar bu kristallerin hem beden hem de zihin üzerindeki etkilerini fark ettiler. Jasper'ı ritüelistik şifa, meditasyonun bir parçası olarak kullandılar.
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İnsanların özelliklerinden faydalanmalarının yaygın yollarından biri onu kolye veya mücevher olarak takmaktır.
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Haftanın yantrası Sri Shiva yantra doğum haritalarında Ateş ve Su elementi eksikliğini dengeler; gizli ve açık düşmanlıklara, iftira ve dedikodulara karşı da çok güçlü çalışır.
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