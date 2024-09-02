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2 - 8 Eylül 2024 Haftasının Kristali Jasper ve Haftanın Yantrası Sri Shiva

etiket 2 - 8 Eylül 2024 Haftasının Kristali Jasper ve Haftanın Yantrası Sri Shiva

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 08:46

Jasper, huzur ve dinginlik getiren bir taştır. Genellikle korkuyu azaltırken iyimser ruhu canlandırır.

Binlerce yıldır, birçok kültürden ve yaşam tarzından insanlar bu kristallerin hem beden hem de zihin üzerindeki etkilerini fark ettiler. Jasper'ı ritüelistik şifa, meditasyonun bir parçası olarak kullandılar.

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İnsanların özelliklerinden faydalanmalarının yaygın yollarından biri onu kolye veya mücevher olarak takmaktır.

İnsanların özelliklerinden faydalanmalarının yaygın yollarından biri onu kolye veya mücevher olarak takmaktır.

Diğerleri onu ceplerinde taşıyacak veya evlerinde ve ofislerinde yakınlarda bulunduracaktır. Sezgileri geliştirmek ve kişisel meselelere dair içgörü kazanmak Jasper'ın faydalanabilirsiniz.

Jasper, kendinizin o güzel yönlerini düşünmenize yardımcı olabilir. Sadece iç güzelliğinizi hatırlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda mükemmel kalmanız için size ilham verir. Ayrıca, yaşadığınız acıyı iyileştirebilmeniz için geçmişi yeniden ziyaret etmenize yardımcı olabilir. Jasper taşıyan veya taşı takan birçok kişi, bu taşın kendilerine rahatlık ve güvenlik hissi verdiğini fark eder. Taşın hem bedene hem de zihne aynı anda fayda sağlar. Sadece sizi topraklamakla kalmaz, ayaklarınızı yere basmanızı sağlar, aynı zamanda sizi duygusal huzurla doldurabilir ve stresten kurtarabilir.

Haftanın yantrası Sri Shiva yantra doğum haritalarında Ateş ve Su elementi eksikliğini dengeler; gizli ve açık düşmanlıklara, iftira ve dedikodulara karşı da çok güçlü çalışır.

Haftanın yantrası Sri Shiva yantra doğum haritalarında Ateş ve Su elementi eksikliğini dengeler; gizli ve açık düşmanlıklara, iftira ve dedikodulara karşı da çok güçlü çalışır.

5 3 5 sayı sekansı ile hazırlanmıştır. 5 Merkür’ün, 3 Jüpiter’in sayı sekansıdır. Bir araya gelen 535 yaşamlarımızda tezahür ettirmek istediklerimizi hızlı değişim ve olumlu büyüme vaat eden yüksek titreşimli enerjiyle aktive eder ve bu güçlü yantra hayatımızda maddi manevi büyüme olgunluk ilişkilerde huzur için kullanılmaktadır. Tüm burçlar tarafından doğum haritaları incelendikten sonra altın bakır oniks gümüş olarak kişiye özel hazırlanmaktadır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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