2 - 8 Eylül 2024 Haftasının Kristali Jasper ve Haftanın Yantrası Sri Shiva

5 3 5 sayı sekansı ile hazırlanmıştır. 5 Merkür’ün, 3 Jüpiter’in sayı sekansıdır. Bir araya gelen 535 yaşamlarımızda tezahür ettirmek istediklerimizi hızlı değişim ve olumlu büyüme vaat eden yüksek titreşimli enerjiyle aktive eder ve bu güçlü yantra hayatımızda maddi manevi büyüme olgunluk ilişkilerde huzur için kullanılmaktadır. Tüm burçlar tarafından doğum haritaları incelendikten sonra altın bakır oniks gümüş olarak kişiye özel hazırlanmaktadır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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