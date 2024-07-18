19 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün Merkür ile Chiron arasındaki güçlü etkiden söz edeceğiz. İki gezegen arasındaki üçgen açının etkisiyle, duygusal yüklerinden arınacaksın. Bu enerji altında resmen hafifleyeceksin. Sevdiklerinle duygusal bağlarını güçlendirmek için de harika bir güne başlıyorsun. Kendine olan güvenin arttıkça ve duygusal dengeyi buldukça ikili ilişkilerini yönetme şansın da artacak.

İşte tam da bu noktada, ruh eşinle tanışabilirsin. Romantizmi her zamankinden daha yoğun bir şekilde hissettiğin bugün aşkı dolu dizgin yaşayabilirsin. Hatta bazen biraz abartabilirsin... Romantik ilişkilerinde saplantı ya da aşırı düşkünlük gibi konulara dikkat etsen iyi edersin.

Duygularının ön planda olduğu bugün iş hayatında da standardın dışına çıkabilirsin. Kalıplaşmış fikirleri, duygusal zekanla alt edebilirsin. Belki bu sayede iş hayatında Yeni bir düzen inşa edebilirsin. Maddi ve manevi anlamda şikayetçi olduğun konuların çözümü de sen de saklı olabilir. Görünen o ki bugün yalnızca kendi hakkını değil, başkalarının hakkını da savunacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...