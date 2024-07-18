19 Temmuz Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün meydana gelen Merkür ve Chiron arasındaki güçlü açı, kendini özgürce ifade etmeni sağlayacak. Sustuklarını söylemenin, görmezden geldiklerini açığa çıkarmanın ve imtiyazlardan vazgeçmenin zamanı geldi. Kimseye daha fazlasını yapmak istemediğin bir döneme başlıyorsun. Artık ilk önceliğin kendin olacaksın. İşte tam da bu noktada kimseden beklentin olmayacak, kimsenin senden beklentisi olmasına da izin vermeyeceksin.

Özellikle sosyal hayatında etkili olan Chiron, özel hayatında da sınırlarını çizmeni sağlayacak. Bu durum, romantik ilişkinde ipleri eline almana neden olacak. Baskın ya da otoriter taraf sen olacaksın.

Gökyüzünün bu güçlü enerjisi kontrol altına alırsan, kazancını da yönetebilirsin. Sınırlarını çizmek iş hayatında stresi de ortadan kaldırabilir. Belki bu sayede daha rahat hareket edebilir ve maddi anlamda güçlenmeni sağlayacak yollar bulabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...