19 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Merkür ve Chiron arasındaki üçgeni açı, sosyal ilişkilerini güçlendirmeni sağlayacak. Ailen veya yakın dostlarınla arandaki kırgınlıklarını kabul etmediğin zamanı geldi. Bazen kabullenmek düşündüğünden çok daha büyük bir adım olabiliyor. Chiron'un etkisi altında, sen de bu önemli adımı atarsan barış ve huzur bulabilirsin. Bu sayede bazı ilişkilerini bitirebilir, bazı ilişkilerini ise resmen yeniden inşa edebilirsin. Belki de yeni dostluklar ve ilişkiler kurma fırsatı da yakalayabilirsin.

Tüm aileyi bir araya getirecek sofrayı kurmaya ne dersin? Öte yandan bugün düzenleyeceğin organizasyon bir kutlama da olabilir. Hatta bugün evlilik için o çok kıymetli imzayı atabilirsin.

Gelelim iş hayatına. Bugün profesyonel hayatında da sosyal ilişkilere her zamankinden çok daha fazla önem vereceksin. Bu nedenle iş arkadaşlarınla güçlü ilişkiler kurabilirsin. İş ortamında düzeni ve ilişkilerde dengeyi sağlayan taraf sen olabilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...