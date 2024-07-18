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19 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 19:01

Chiron'un desteği ile sosyal hayatınızda güçlenecek ve ilişkilerinizi tazeleyeceksiniz! Peki, 19 Temmuz Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Merkür ve Chiron arasındaki üçgeni açı, sosyal ilişkilerini güçlendirmeni sağlayacak. Ailen veya yakın dostlarınla arandaki kırgınlıklarını kabul etmediğin zamanı geldi. Bazen kabullenmek düşündüğünden çok daha büyük bir adım olabiliyor. Chiron'un etkisi altında, sen de bu önemli adımı atarsan barış ve huzur bulabilirsin. Bu sayede bazı ilişkilerini bitirebilir, bazı ilişkilerini ise resmen yeniden inşa edebilirsin. Belki de yeni dostluklar ve ilişkiler kurma fırsatı da yakalayabilirsin. 

Tüm aileyi bir araya getirecek sofrayı kurmaya ne dersin? Öte yandan bugün düzenleyeceğin organizasyon bir kutlama da olabilir. Hatta bugün evlilik için o çok kıymetli imzayı atabilirsin. 

Gelelim iş hayatına. Bugün profesyonel hayatında da sosyal ilişkilere her zamankinden çok daha fazla önem vereceksin. Bu nedenle iş arkadaşlarınla güçlü ilişkiler kurabilirsin. İş ortamında düzeni ve ilişkilerde dengeyi sağlayan taraf sen olabilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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