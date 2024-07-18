19 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Merkür ve Chiron arasındaki üçgen açı, seni toplumsal projelere yönlendirecek. Bu dönemde, toplumsal sorumluluk projelerinde yer almak isteyebilirsin. Gönüllülük esasına dayalı, toplum yararına projelerde yer alarak manevi tatmin elde edebilirsin. Belki de uzun zamandır ihtiyacın olan mental iyileşme süreci buna bağlıdır. İyileşmek için iyileştirmek, senin yolun olabilir. Yakın ve uzak çevrende, derin izler bırakacağın hayır işleri, beklemediğin kazançların da habercisi olabilir.

Derler ki, 'tüm güzellikler paylaştıkça çoğalır'. Sen de Chiron etkisi altında bir iyilik zinciri inşa edebilirsin. Ruhsal anlamda güçlendiğin bu dönemin sonunda maddi kazançlar da elde edebilirsin. Kalbindeki iyiliği, yeteneklerini ve tecrübelerini keşfeden bir yatırımcı yolunu açabilir. Bizden söylemesi!

Son olarak bu dönemde, kendine de vakit ayırmanı tavsiye etmeliyiz. Manevi boyutu yüksek işler yaparken elde ettiğin huzur sana yorgunluğunu unutturabilir. Bize soracak olursan sen yine de sağlığına dikkat et ve kendine zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...