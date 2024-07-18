Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kova Burcu
19 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 19:01

Chiron, manevi boyutu yüksek ve toplumu ilgilendiren işlerde görev alman gerektiğini işaret ediyor. İç huzur sana başarı getirecek. Peki, 19 Temmuz Cuma gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Merkür ve Chiron arasındaki üçgen açı, seni toplumsal projelere yönlendirecek. Bu dönemde, toplumsal sorumluluk projelerinde yer almak isteyebilirsin. Gönüllülük esasına dayalı, toplum yararına projelerde yer alarak manevi tatmin elde edebilirsin. Belki de uzun zamandır ihtiyacın olan mental iyileşme süreci buna bağlıdır. İyileşmek için iyileştirmek, senin yolun olabilir. Yakın ve uzak çevrende, derin izler bırakacağın hayır işleri, beklemediğin kazançların da habercisi olabilir.

Derler ki, 'tüm güzellikler paylaştıkça çoğalır'. Sen de Chiron etkisi altında bir iyilik zinciri inşa edebilirsin. Ruhsal anlamda güçlendiğin bu dönemin sonunda maddi kazançlar da elde edebilirsin. Kalbindeki iyiliği, yeteneklerini ve tecrübelerini keşfeden bir yatırımcı yolunu açabilir. Bizden söylemesi! 

Son olarak bu dönemde, kendine de vakit ayırmanı tavsiye etmeliyiz. Manevi boyutu yüksek işler yaparken elde ettiğin huzur sana yorgunluğunu unutturabilir. Bize soracak olursan sen yine de sağlığına dikkat et ve kendine zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın