19 Temmuz Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Merkür ve Chiron arasında meydana gelen üçgen açı sayesinde, geçmişteki yaralarını iyileştirme fırsatı bulacaksın. Belki de bugüne kadar üzerine hiç konuşmadığın sorunları dile getirmenin zamanı gelmiştir. Bunu, kendi tarzında ve sanatla ifade etme ihtimalin son derece yüksek. Zira bu dönemde, kendini özellikle yazılı ya da görsel olarak ifade etmen, iç huzurunu bulmana yardımcı olacaktır.

Chiron'un etkisi altında içsel yolculuklarının derinleştiği bugün, bilinçaltındaki eski yüklerden arınabilirsin. Fakat bunun için kendini dinlemeli, iletişim becerilerini ve her zaman fark yaratmanı sağlayan bakış açını kullanmalısın. Bu sayede kendini daha güçlü ve yenilenmiş hissedeceğine de eminiz. Zaten bu durum iş hayatına da yansıyacaktır.

Sanatsal bakış açınla iş hayatında yaratıcı projelere imza atabilirsin. Ayrıca bu dönemde iş arkadaşlarınla beyin fırtınası yapmak, inovatif fikirler üretmene yardımcı olabilir. İletişim yeteneklerinle gerçek bir lider olduğunu kanıtlayabilir ve yeni girişimlerde öncü rol üstlenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...