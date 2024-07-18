19 Temmuz İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Chiron arasında meydana gelen üçgenin etkisi altında dönüşeceksin! Zihinsel blokajlarını aşmanı sağlayacak bu güçlü enerji sayesinde eski travmalarını geride bırakabilirsin. Arınma ve yenilenme için büyük bir fırsat olarak değerlendirebileceğin bugün, zihnini meşgul edecek şeylerle ilgilenebilirsin. Belki de yazarak veya konuşarak şifalanabilirsin...

Kendini eskisinden çok daha özgür ve hafif hissetmeni sağlayacak döneme 'merhaba' de. Zira tüm bu enerjiler altında sınırlarını aşmak ve zincirleri kırmak üzeresin. İş yerinde fikirlerini açık ve net bir şekilde ifade ederek, projelerde öncü rol oynayabilirsin. Beyin fırtınası toplantılarında yeni stratejiler geliştirebilirsin. Belki de kariyerinin seyrini değiştirecek bir kararla, yaratıcı yazarlık projelerine odaklanabilirsin.

Özgürlüğüne düşkün ve sınır tanımaz halinle aşk hayatında da aradığını bulabilirsin. Yeni bir aşka yelken açabilir, arzularının peşine düşebilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...