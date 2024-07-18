19 Temmuz Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün meydana gelen Merkür ve Chiron arasındaki üçgen açı, huzur arayışını tetikleyebilir. Bu dönemde, iç huzuru bulmak ve geçmişteki kırgınlıkları şifalandırmak senin için her zamankinden önemli olabilir. Bu enerji altında dilemen gereken bir özür ya da telafi etmen gereken bir hata varsa bir an önce harekete geçmelisin. Zira bu enerji altında telafi olmadığını sandığın yaraları dahi iyileştirecek bir enerjiye sahipsin.

Tam da bu noktada topraklanma çalışmaları yapmak, zihinsel ve duygusal dengeyi bulmana yardımcı olacaktır. İletişim yeteneklerin ve ikna kabiliyetin sayesinde, sevdiklerinle daha derin bağlar kurabilirsin. Chiron'un etkisi altında kendini daha net ifade edersen, duygusal anlamda yüklerinden arınabilirsin.

Tüm bu etkiler altında sevdiklerinle arandaki iletişimi düzeltmeye ve sorunları çözmeye odaklanmalısın. Özellikle aile içinde, maddi konulardan kaynaklı sorunlar yaşanıyor ya da yaşanmışsa bir an önce çözüme odaklansan iyi edersin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...