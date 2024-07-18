Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
19 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 19:01

Chiron, sizi kendiniz için bir şeyler yapmaya davet ediyor. Hayatta her şeye vaktiniz var, kendinize de olsun! Peki, 19 Temmuz Cuma gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Merkür ile Chiron'un olumlu etkileri altında resmen şifa bulacaksın. Geçmişle arandaki husumetin son bulmasını sağlayacak bu enerji, kendinle barışma fırsatını da beraberinde getirecek. Şimdi kendine eskisinden çok daha fazla dengede hissedeceksin. Bu dönemde, duygusal yüklerinden arınacaksın. İç huzuru bulacak, kendin için bir şeyler yapmaya karar vereceksin. Mesela ilk adım olarak, kendine zaman ayırarak güne başlayabilirsin. Sahi ne zamandır, kendin için bir şeyler yapmıyorsun? 

İşte tam da bu noktada hatırlatmalıyız ki, bedensel ve ruhsal sağlığını kendi kendine tehdit ediyorsun. Bugünden itibaren kendine daha iyi davranmalı ve sağlığına önem vermelisin. Profesyonel hayatını ikinci planı atmanı istemeyeceğiz elbette. Fakat, belki zamanını daha verimli bir şekilde kullanarak özel hayatına vakit ayırabilirsin. .

Görünen o ki partnerin, çocukların ya da kardeşlerinin de buna ihtiyacı var. Bu dönemde ailenle vakit geçirmek sana da düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın