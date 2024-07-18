19 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Merkür ile Chiron'un olumlu etkileri altında resmen şifa bulacaksın. Geçmişle arandaki husumetin son bulmasını sağlayacak bu enerji, kendinle barışma fırsatını da beraberinde getirecek. Şimdi kendine eskisinden çok daha fazla dengede hissedeceksin. Bu dönemde, duygusal yüklerinden arınacaksın. İç huzuru bulacak, kendin için bir şeyler yapmaya karar vereceksin. Mesela ilk adım olarak, kendine zaman ayırarak güne başlayabilirsin. Sahi ne zamandır, kendin için bir şeyler yapmıyorsun?

İşte tam da bu noktada hatırlatmalıyız ki, bedensel ve ruhsal sağlığını kendi kendine tehdit ediyorsun. Bugünden itibaren kendine daha iyi davranmalı ve sağlığına önem vermelisin. Profesyonel hayatını ikinci planı atmanı istemeyeceğiz elbette. Fakat, belki zamanını daha verimli bir şekilde kullanarak özel hayatına vakit ayırabilirsin. .

Görünen o ki partnerin, çocukların ya da kardeşlerinin de buna ihtiyacı var. Bu dönemde ailenle vakit geçirmek sana da düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...