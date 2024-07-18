19 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün meydana gelen Merkür ve Chiron arasındaki açılanma, seni duygusal derinliklere inmeye teşvik edebilir. Tüm hayatın 'film şeridi gibi' gözlerinin önünden geçebilir. Zira Chiron, içsel anlamda şifalanma sürecine girmeni sağlayacak. Ve bu dönemde hayatının her evresine ilişkin birtakım değerlendirmeler yapmanı sağlayacak. Geçmiş ve gelecekle barışarak hayatına yeniden yön vermenin zamanı geldi. Bu dönemde, varsa pişmanlıklarından arınmalı ve geçmişi affetmelisin. Sorun kimde olursa olsun, geçmişi telafi etmek senin elinde. Bol şans.

Bu aşamada sana bir de tavsiye vermek istiyoruz. Derin bir dönüşüm sürecinde olmanın avantajıyla ilişkileri de gözden geçirmelisin. Bazı ayrılıklar, eski dostluklar, yeni arkadaşlıklar ve aile bağları gündeminde yer alabilir. Hayatındaki herkesin yerini ve değerini sen biçebilirsin. Gerektiğinde bazı kişilere haddini bildirmeyi de unutma. Bu sayede konfor alanını genişletebilir ve sevdiklerinle daha sağlıklı ilişkiler kurabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...