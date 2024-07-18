19 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün meydana gelen Merkür ve Chiron üçgeni, seni liderlik becerilerini kullanmaya teşvik edecek. Hayatın tüm iyi ya da kötü evrelerini kabullenip kendine olan güvenini tazeleyeceksin. Kendine her zamankinden çok daha net ve kararlı hissedeceksin. Açıkçası artık yapmak istediğini, hayattan beklentilerini ve yürüyeceğin yolu çok daha iyi biliyorsun.

İşte tam da bu noktada, hızlı bir organizasyon ve planlama ile iş hayatında yeni bir döneme başlayabilirsin. Her şeyin kontrolü sende! Zira bu süreçte senden daha iyi bir yönetici olamazdı. Şimdiden, hızlı karar vererek kısa zamanda elde edeceğin başarıların tadını çıkarmaya başla. Başarını destekleyecek çözümcü ve akılda duruşunu, özellikle üstlerine göstermeyi unutma.

Tabii aşk hayatında işler biraz değişecek. Chiron'un etkisiyle, partnerinle aranda özel bir denge oluşacak. Bugünden itibaren, partnerinle liderlik rollerini paylaşarak ilişkini güçlendirme şansı bulabilirsin. Dikkat çekici ve etkileyici duruşunla aşk hayatında enerjiyi yükseltebilirsin, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...