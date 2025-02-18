19 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün üretmek ve çoğaltmak isteyeceksin. Elindekini en verimli şekilde kullanmak ve fark yaratmak konusunda ısrarcı da olabilirsin. Bu aşamada küçük bir adımla bile büyük başarılar elde edebilirsin. Hatta bize soracak olursan bu dönemde biraz abartmayı da unutmamalısın.

Hani derler ya 'pireyi deve yapabilirsin.' Ancak bu sayede beklentilerin dışına çıkabilir ve istediğin her şeyi elde etme şansını yakalayabilirsin. Hedeflerini, isteklerini ve hayallerini abartmak; yaratıcılığına ve canlı zihnine kapılmak sana ilham verecek. İş hayatında yenilikçi ve teknolojik bir adımla kâr elde edebilirsin.

Tüm bunlar olurken iş ortaklarına ve ekibine de güvenmeyi denemelisin. İş bölümü yaparak takımın beyni rolünü üstelenebilir, yönetici rolüyle adından söz ettirebilirsin. Şimdi oyunun kurallarını sen belirleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...