19 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün hayatına yeni kurallar getirebilirsin. Değişim ve dönüşüm için harika bir gün. Hafta biterken senin için bir devir de son bulabilir, bu pazar! Kendine belirlediğin sınırlar, yaşadığın yer ve etrafındaki kişilere dair önemli kararlar alabilirsin. Hatta açıkçası bir anda her şeyi değiştirebilirsin... Etrafındaki insanlardan uzaklaşabilir, yeni bir düzen kurmak için çantanı alıp yola koyulabilir ya da bir itirafta bulunabilirsin.

Tüm bunlar için sana cesaret ve ilham veren Güneş'in Kova burcunda konumlanması olacak! İçinden bir ses 'Hadi yaşa istediğin gibi...' diyecek. Onun sesine kulak verdiğinde daha iyi bir işin, mutlu bir birlikteliğin ve sıcak bir yuvan olabilir. Etrafındaki güvenli alanı da genişletme fırsatı bulabilirsin. Sevdiğin kişilerle mutlu bir gelecek seni bekliyor, gibi görünüyor. Tabii şans verirsen arzularına.

Bir kere de biz söyleyelim iyi gelecekse sana, 'Hadi yaşa istediğin gibi.' Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...