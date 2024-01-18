19 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hassas ve duygusal bir gün seni bekliyor. Hassas ve çok yönlü, duygu ve düşüncelerin Venüs ile Neptün arasında gerçekleşen açı kalıbından etkilenebilir. İniş çıkışlar yaşayabilir, bir de üzerine kendini yalnız hissedebilirsin. Olumlu duygulara odaklanmaya çalışmalısın. Geçmişte kalan olayların veya biten hikayelerin seni üzmesine izin vermemelisin. Bugün görmezden geldiklerini de görmeye başlayacaksın. Sevdiğin kişinin kötü huylarını fark edebilir, uzun zamandır söylemediğin rahatsızlıklarını itiraf edebilirsin. Kırılgan yapın ve kederleri içinde saklayan yanın zarar görmene neden oluyor. Bugün buna izin verme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...