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19 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 19:01

İçinizdeki çocuğu kimsenin üzmesine izin vermeyin. Venüs Neptün Karesinin olumsuz etkileri sizin için bir uyarı olabilir! Peki, 19 Ocak Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Ocak Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün hassas ve duygusal bir gün seni bekliyor. Hassas ve çok yönlü, duygu ve düşüncelerin Venüs ile Neptün arasında gerçekleşen açı kalıbından etkilenebilir. İniş çıkışlar yaşayabilir, bir de üzerine kendini yalnız hissedebilirsin. Olumlu duygulara odaklanmaya çalışmalısın. Geçmişte kalan olayların veya biten hikayelerin seni üzmesine izin vermemelisin. Bugün görmezden geldiklerini de görmeye başlayacaksın. Sevdiğin kişinin kötü huylarını fark edebilir, uzun zamandır söylemediğin rahatsızlıklarını itiraf edebilirsin. Kırılgan yapın ve kederleri içinde saklayan yanın zarar görmene neden oluyor. Bugün buna izin verme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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