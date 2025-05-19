19 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası ve Kristali

Hindu mitolojisinde şekil değiştirebilen, güçlü ve kurnaz bir iblis türü olarak bilinen Rakshasa, Hindu destanlarında ve Puranalar’da önemli bir yere sahiptir. Rakshasalar istedikleri zaman hayvan, canavar ya da güzel bir kadın gibi farklı formlara bürünebilirler.

Rakshasa Yantra, 8080 sayı sekansı ile Satürn ve Ay düğümlerinin (Rahu & Ketu) enerjilerini altın oran ve trigonometri ile uyumlu hale getirerek, güçlü bir koruma alanı oluşturur.

Bu özel yantra, çevremizde fark edemediğimiz kıskanç, ikiyüzlü ve çıkarcı insanların yaydığı negatif enerjilere karşı bir kalkandır. Kullanıcısına farkındalık getirir, özellikle içten pazarlıklı kişilerin niyetlerini sezme gücü kazandırır. Bu kişilerin şer dolu enerjilerini sonsuz zamana mühürleyerek etkisiz hale getirir.