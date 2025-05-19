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19 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası ve Kristali

19 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 12:13

Hindu mitolojisinde şekil değiştirebilen, güçlü ve kurnaz bir iblis türü olarak bilinen Rakshasa, Hindu destanlarında ve Puranalar’da önemli bir yere sahiptir. Rakshasalar istedikleri zaman hayvan, canavar ya da güzel bir kadın gibi farklı formlara bürünebilirler.

Rakshasa Yantra, 8080 sayı sekansı ile Satürn ve Ay düğümlerinin (Rahu & Ketu) enerjilerini altın oran ve trigonometri ile uyumlu hale getirerek, güçlü bir koruma alanı oluşturur.

Bu özel yantra, çevremizde fark edemediğimiz kıskanç, ikiyüzlü ve çıkarcı insanların yaydığı negatif enerjilere karşı bir kalkandır. Kullanıcısına farkındalık getirir, özellikle içten pazarlıklı kişilerin niyetlerini sezme gücü kazandırır. Bu kişilerin şer dolu enerjilerini sonsuz zamana mühürleyerek etkisiz hale getirir.

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Rakshasa Yantra

Rakshasa Yantra

Gümüş üzerine kolye bileklik ya da oniks taşı ile gezegen saatlerine göre, kişiye özel olarak hazırlanır.

Hem ev hem de ofis alanlarında kullanılabilir. Korumayı ilahi geometri ile buluşturan bu özel yantra, sizi hem ruhsal hem enerjisel olarak güçlendirir.

Ametist bereket ağacı, hem ametist kristalinin hem de “bereket ağacı” sembolünün güçlü enerjilerini birleştirir.

Ametist bereket ağacı, hem ametist kristalinin hem de “bereket ağacı” sembolünün güçlü enerjilerini birleştirir.

Bu tür objeler hem dekoratif hem de spiritüel anlamda destekleyicidir. 

İşte ametist bereket ağacının başlıca faydaları ve anlamları:

Zihinsel Sakinlik & Anksiyete Giderici

  • Zihni yatıştırır, fazla düşünceyi durultur.

  • Kaygı, stres, korku ve panik atak enerjilerini dengeler.

Spiritüel Koruma

  • Negatif enerjilere karşı güçlü bir kalkan oluşturur.

  • Aura temizliği ve enerji alanını koruma sağlar.

Bağımlılıklardan Kurtulma

  • Ametist, alkol, sigara, teknoloji gibi bağımlılıkları bırakmak isteyenler için destekleyicidir.

İçsel Bilgelik ve Sezgi Gücü

  • Üçüncü göz çakrasını (alın bölgesi) aktive eder.

  • Sezgileri kuvvetlendirir, rüya ve meditasyon çalışmalarını derinleştirir.

Bereket Ağacı Sembolünün Faydaları:

Bolluk ve Zenginlik Enerjisi

  • Evde veya iş yerinde bereketi ve finansal akışı artırdığına inanılır.

Yaşam Gücü & Topraklanma

  • Kökleriyle yeryüzüne, dallarıyla gökyüzüne uzanan bu sembol; yaşamın denge ve döngüsünü temsil eder.

Aile ve İlişkilerde Güçlenme

  • Ağaç, birlik ve köklenme enerjisi taşıdığı için aile huzuru ve duygusal bağları destekler.

 Ametist Bereket Ağacının Kullanımı:

Evin girişine, meditasyon alanına veya çalışma masasına yerleştirilebilir.

Feng Shui’ye göre güneydoğu köşesi bolluk ve bereket alanıdır oraya konulması önerilir.

Kristalinize Söyleyeceğiniz Niyet Cümlesi

Kristalinize Söyleyeceğiniz Niyet Cümlesi

Kristalinize odaklanarak ve yüksek sesle şu şekilde söyleyin:

'Atalarımdan, geçmişimden, anne karnında ruhumun canlandığı, ruhsal hayat planımın yazıldığı o özel andan ve nefes aldığım ilk andan bugüne kadar; Ruhumda, bedenimde, ailemde, çevremde, işimde, ilişkilerimde, aşkımda, sağlığımda, kazancımda, kaybımda, yaşamımın tümünde etkili olmuş ya da olmaya çalışan yorucu ve yıkıcı tüm ruhsal ve fiziksel saldırıların, negatif enerjilerin tümünden arınıyor ve yenileniyorum.'

Ardından kristalin adını yüksek sesle söyleyin.

'Ametist (veya kullandığınız taş hangisiyse), senin kozmik enerjilerinden faydalanmaya niyet ediyorum. Doğum haritamdaki tüm gezegenlerin zayıf enerjilerini iyileştirmen, yükseltmen, dengelemen ve olumlu enerjilere dönüştürerek yaşamıma sevgiyle aktarman için seni şimdi faaliyete geçiriyorum.'

'Yüzyıllardır yeryüzünden ve gökyüzünden aldığın tüm

kozmik şifa yüklü, güçlü, koruyucu enerjilerini aktive ediyorum.

Rabbim tarafından bana yazılmış ruhsal planımla uyumlu,

ilahi akışa uygun bir yaşam sürmeye niyet ediyorum.'

🕊️ Niyetin Sonlandırılması:

'Ve öyle oldu. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Evet.'

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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