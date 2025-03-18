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19 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
18.03.2025 - 19:01

Geçmişe ve aşka dönebilirsiniz. Peki 19 Mart Çarşamba günü yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Mart Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün eskiye dönebilirsin! Özellikle duygusal konularda geçmişe dönmeye her zamankinden çok daha meyilli olabilirsin. Zira burcundaki Juno retrosu sana derinlerde kalan izleri hatırlatabilir... Kalbinin ritmini değiştirecek bu astrolojik etki altında bir anlık gaflete de kapılabilir, ona 'yanlışlıkla mesaj' atabilirsin. 

Aman dikkat bu bahaneye sığınarak attığın mesaj sana hayal kırıklıkları yaşatabilir. Çünkü sen geçmişe dönmek isterken her şey için artık çok geç olabilir. Ya da karşındaki insan değiştiği için aradığını bulamayabilirsin. Zaten senin duyguların da eskisi gibi olmayabilir, zaman geçtikçe hislerin değişmiş ve ilişkin hatırladığın kadar da heyecan verici olmayabilir. 

Tabii duygusal bir kavuşma da yaşanabilir ve romantik bir yakınlaşma da söz konusu olabilir bugün. Aşka olan inancını kaybetme güzel duygular seni bulabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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