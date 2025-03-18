19 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün eskiye dönebilirsin! Özellikle duygusal konularda geçmişe dönmeye her zamankinden çok daha meyilli olabilirsin. Zira burcundaki Juno retrosu sana derinlerde kalan izleri hatırlatabilir... Kalbinin ritmini değiştirecek bu astrolojik etki altında bir anlık gaflete de kapılabilir, ona 'yanlışlıkla mesaj' atabilirsin.

Aman dikkat bu bahaneye sığınarak attığın mesaj sana hayal kırıklıkları yaşatabilir. Çünkü sen geçmişe dönmek isterken her şey için artık çok geç olabilir. Ya da karşındaki insan değiştiği için aradığını bulamayabilirsin. Zaten senin duyguların da eskisi gibi olmayabilir, zaman geçtikçe hislerin değişmiş ve ilişkin hatırladığın kadar da heyecan verici olmayabilir.

Tabii duygusal bir kavuşma da yaşanabilir ve romantik bir yakınlaşma da söz konusu olabilir bugün. Aşka olan inancını kaybetme güzel duygular seni bulabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...