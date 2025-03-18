19 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kişisel hedeflerine ve hırslarına odaklanabilirsin. Hedeflerine ulaşmak ve hayattan beklentilerine kavuşmak için her zamankinden çok daha fazla çaba sarf edebilirsin. Bireysel bir yaklaşım sergileyerek başkalarından ve fedakarlıklardan da uzaklaşabilirsin.

Tam da bu noktada Yay burcundaki Juno retronun etkilerini hissedeceksin. Sana ilham veren bir enerjiye sahip olan bu retro eskisinden çok daha heyecanlı ve mutlu olmanı sağlayabilir. Kendin için yaşadığın bir dönem başlıyor, bugün de dönüm noktası olmak üzere.

Biraz daha derinlemesine incelersek konuyu, bağımsızlık ihtiyacından da söz etmemiz gerekecek. Zira bu dönemde kendi kararlarını almak, kararsızlıklarını dahi tek başına yaşamak gündeminde yer alabilir. Böylece hayatını sahiplenip sevdiğin insanlara dahi sınır ve mesafe koyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...