19 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün özgürleşmek için değişime hazısın! Özellikle iş hayatında ve sıkı sıkıya bağlı olduğun kariyer planlarında değişim söz konusu olabilir. Beklenmedik bir vazgeçiş ya da hedef değişikliği sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelebilir.

Cesur olmanı sağlayan Yay burcundaki Juno retrosunun etkisiyle kendine yepyeni bir yol da çizebilirsin. Alıştığın düzeni tamamen değiştirmeye hazırsın. Konfor alanından çıkmayı düşünürken o ilk adımı atarsan, gücünü ve otoriteni de artırabilirsin. Güçlü adımlarla ilerlediğin bu süreçte lider ruhunu ortaya çıkar. Bir işe ya da düzene değil kendine sadık ol!

Tam da bu noktada sektör değişimini de bir düşün deriz. Belki yeni bir şehirde sıfırdan başlamak bile ihtimal olabilir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...