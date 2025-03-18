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19 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
18.03.2025 - 19:01

Geleceğiniz ve planlarınız değişebilir. Peki 19 Mart Çarşamba günü boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Mart Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugünden itibaren gelecek planların değişebilir. Özellikle ortak geleceğe dair kararlarını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Belki de ailen, partnerin ya da iş ortaklarına bağlı kalmak yerine bağımsız bir yol izleyebilirsin. 

Tam da bu noktada Yay burcunda meydana gelecek Juno retrosundan ilham alarak özgürleşebilirsin... Tek başına karar vermek ve biraz da başına buyruk hareket etmek senin için her zamankinden önemli hale gelebilir. Böylece ayrılık kararları da gündeminde yer alabilir. Kendi çıkarlarını düşünerek taşınmayı, yeni ortaklıkları ya da değişimi de düşünebilirsin, bizden söylemesi! 

Hadi biraz da romantik konulardan söz edelim. Aşk hayatında da yeni bir dönem başlayabilir. Evlilik düşünürken ya da yakın teması tercih ederken bir anda uzaklaştığını hissedebilirsin. Yalnızlaşabilir, tutkularının peşine düşerek yeni ilişkilere yönelebilirsin. Flörte açık olup yeni maceralar aramaya başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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