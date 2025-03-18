19 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün değerlerini yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Ne istediğini, neye inandığını ya da nasıl mutlu olduğunu enine boyuna düşünmelisin. Bilinçaltının derinlerindeki arzularınla yüzleşmeli ve biraz da özgürleşmelisin.

Sahi hayattan ne istiyorsun? Bu arada sen kimsin? Belki de cevaplaman gereken en önemli sorular bunlardır. Kimliğini ortaya koyup karakterine göre bir yaşam tarzıyla dimdik ayakta olmalısın. Yay burcundaki Juno retrosundan ilham alarak içindeki gerçek seni özgür bırakmalısın. Tabii bunun için kendini olduğun gibi sevmeli ve kucaklamalısın, zira sen mükemmelsin.

Tüm güzelliklerini ve ruhunun renklerini ortaya çıkardığında daha fazla sevecek ve sevileceksin. Etrafındaki insanların saygısı ve ilgisi de hoşuna gidecektir. Bir yıldız gibi parlamak için önce kendi güzelliklerini görmen şart. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...