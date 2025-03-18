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19 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
18.03.2025 - 19:01

Yeni bir dönem başlıyor. Peki 19 Mart Çarşamba günü aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Mart Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün uzakları yakın edeceksin. Özellikle iş hayatında bambaşka bir dönemi başlatabilirsin. Yurt dışı bağlantılar kurabilir, uluslarası markalarla iş birliği yapabilirsin. Belki de ülke sınırları dışından gelen bir fırsatı değerlendirerek yepyeni bir dönemi başlatabilirsin. Bu aşamada uzak mesafelerden ve sınırları aşmaktan korkmamalısın. 

Yay burcundaki Juno retrosu sana heyecan verici fırsatlar sunacak ve hayatını maceraya dönüştürecek. Bu yüzden önümüzdeki günleri ve hafta sonuna kadar devam edecek olan süreci, kişisel gelişim için de değerlendirebilirsin. Bir süre önce yarım bıraktığın akademik kariyer ya da başlama fırsatı bulamadığın yüksek öğrenim için elini taşın altına koyabilirsin. 

Yükseliş dönemi olarak da adlandırabileceğimiz bu süreçte duygusal anlamda ise biraz dağılabilirsin. Hislerin konusunda kararsızlıklar yaşayabilir, kafa karışıklıklarından muzdarip olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
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