19 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün otoriteye baş kaldıracak ve isyan edeceksin. İş hayatında her zamanki düzeni ve rutinleri takip etmek istemeyeceksin. Bu aşamada özellikle üstlerin ve otoriter figürler ile tartışmaya girebilirsin. Baskı altında tutulmak ve yönetilmek istemeyeceksin. Ancak bunu doğru stratejiler ile aşabileceğini unutmamalısın.

Tam da bu noktada, kova burcunda konumlanan Plüton'dan destek alacaksın. Görünen o ki artık kendi kurallarını koyacak ve oyunu sen yöneteceksin. Bunun için koyduğun kurallar, kariyerinde büyük bir dönüşümün habercisi olabilir. İdealist fikirlerin ve yaratıcı projelerin ile ön plana çık. Bilgin, yetkin ve yeteneklerinle yapabileceklerini herkese göster.

Peki, uyum sağlamak yerine, yeni bir düzen yaratmayı tercih ettiğin profesyonel hayatının dışında aşk hayatında neler olacak? Açıkçası romantik ilişkinde de olan ile yetinmeyeceksin. Heyecan ve tutku dolu bir ilişki için partnerine gerçek seni göstereceksin. İlişkinin dinamiklerini değiştirecek olan bu gerçekler, partnerinin sana bir kez daha aşık olmasını sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...