19 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün her zamankinden daha sezgisel bir yaklaşım sergileyeceksin. Kova burcunda konumlanan Plüton'un da etkisiyle hislerin doğrultusunda hareket edip kendin içinde en iyiyi bulacaksın. Üstelik bunu hem sağlığın hem de profesyonel kariyerin için aynı anda yapacaksın.

Tam da bu noktada bir süredir değiştirmek istediğin günlük rutinlerin ve iş düzeninin değişeceği neredeyse kesin. Görünen o ki sana fiziksel ve ruhsal anlamda denge sağlayacak doğru işi bulacaksın. Böylece hem daha başarılı olacak hem de kendine daha fazla zaman ayıracaksın. Bu aşamada rütbenin arttığı ve pozisyonun yükseldiğini düşünmek de mümkün. Tabii bu süreci sadece bir iş yerinde çalışmak olarak değerlendirmemelisin. Belki doğru ortaklar ile kurulacak yeni işin sayesinde kendi düzeninin sahibi de olacaksın.

Bütün bunların dışında biraz da aşktan söz etmek istiyoruz! Bugüne kadar hiç birlikte olmayı düşünmediğin ama yanı başında duran kişi hayat arkadaşın olabilir... Bu kulağı biraz karmaşık geliyor olabilir, ancak güçlü duygular ve aşk ile kendini bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...