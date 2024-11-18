19 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün romantik ilişkiler ve ortaklıklar gündeminde yer alacak! Bu yüzden ikili ilişkilerde güçler dengesi her an değişebilir. Plüton'un Kova burcunda konumlandığı bugün, sadece gerçek dostluklar ve sağlam bağlar ayakta kalacak.

Tam da bu noktada yıkımın habercisi Plüton, sana bazı gerçekleri gösterecek. Özellikle iş ortakların ya da partnerin tarafından kurulan tuzağa düşmeyeceğine eminiz. Ancak gördüklerin sana ağır gelebilir. Zira bazı ihanetlerin yarasının kapanması zor olabilir. Gerçi tüm bunları bir süredir seziyor olabilirsin, çünkü Kova burcuna adım adım yaklaşan bu güçlü gezegen son dönemlerde içten içe her şeyi görmeni sağlıyordu. Şimdi ise yüzleşme zamanı!

Tüm bu sözler seni biraz endişelendirmiş olabilir. Fakat gerilmene hiç gerek yok. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve sen öğrendiklerin sayesinde hem maddi hem de manevi anlamda güçleneceksin. Üzerindeki yüklerden, toksik ilişkilerden ve stresten kurtulacaksın. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...