19 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün maddi anlamda kendini güvende hissetmek isteyeceksin. Düzen kurmak, paranı ve yaşam tarzını güvence altına almak önceliğin haline gelecek. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle rahat hissetmek her zamankinden çok daha önemli hale gelecek.

Tam da bu aşamada kazançlarını korumak için harekete geçmelisin. İşine odaklanmalı, paranı katlamak için bazı riskleri de göze almalısın. Belki de iş değişikliği konusunda planlar yapmalı ve korkusuzca karar vermelisin. Yeni bir iş riskli ya da heyecan verici olsa da gelişimin konusunda önünü açacaktır, unutma.

Duygusal tatmin için sevgiye de vakit ayır. Ailen ve dostlarınla güzel bir akşam yemeği bugünün en güzel anlarını yaşamanı sağlayabilir. Hayattan keyif almak için mutlu anlarda iş düşünme. Yani günü net bir şekilde ikiye böl ve iş saati bittiğinde sevgiden güç al. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...