19 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün huzur senin için her zamankinden çok daha önemli bir hale gelecek. Bu yüzden sevdiklerin ile vakit geçirmek isteyeceksin. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle sevgiden besleneceksin.

Duygularına odaklanarak kendini bulacaksın. Dahası büyük bir enerji ve heyecanla ilişkilerinde yakınlığa önem vereceksin. Manevi değerler gündeminde olacak ve özellikle de partnerinle arandaki bağları güçlendireceksin. Belki de partnerinin ailesiyle tanışmanın zamanı gelmiştir. Ailenin git gide büyümesi ve genişlemesi de son derece olası. Belli ki yıl bitmeden, hayatında yeni insanlar da olacak.

Şans senden yana, maddi kazançlarında artış da söz konusu olabilir. Paran ve gücün artabilir. Tabii bunun için elindekilerin kıymetlini bilmeli ve özellikle de öz kaynaklarını doğru şekilde kullanmaya öncelik vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...