19 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün yine ışıl ışıl olacaksın! Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının olumlu etkisiyle hayattan istediğin her şeyi alabileceğin bir gün başlıyor. Bir hedef belirle ve sakince zafere ulaşmak için ilerle. Yürüdüğün yolda attığın kendinden emin adımlar seni zafere götürecek.

Fakat bugün bir de dikkat etmen gereken kötü gözler var! Nazara açıksın, yıldızın bir hayli zayıf. Bu yüzden kombinini tüm gözleri üzerine çekmeyi başaracak aksesuarlarla tamamla. Şık ve dikkat çekici olsan da nazar boncuğunu üzerinden eksik etme. Enerjinin başka yere dağılması için seçtiğin aksesuarlar ortadan ikiye ayrılırsa, çok da şaşırma!

Gelelim aşk hayatına! Birtakım kıskançlıklar gündeme gelebilir. Aman dikkat ilişkine dışarıdan bakan gözlerin etkisi düşündüğünden fazla olabilir. Bu yüzden ikili ilişkilerinde üçüncü tekillerden uzak dur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...