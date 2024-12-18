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19 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
18.12.2024 - 19:09

Nazara gelebilirsiniz! Peki 19 Aralık Perşembe gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yine ışıl ışıl olacaksın! Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının olumlu etkisiyle hayattan istediğin her şeyi alabileceğin bir gün başlıyor. Bir hedef belirle ve sakince zafere ulaşmak için ilerle. Yürüdüğün yolda attığın kendinden emin adımlar seni zafere götürecek. 

Fakat bugün bir de dikkat etmen gereken kötü gözler var! Nazara açıksın, yıldızın bir hayli zayıf. Bu yüzden kombinini tüm gözleri üzerine çekmeyi başaracak aksesuarlarla tamamla. Şık ve dikkat çekici olsan da nazar boncuğunu üzerinden eksik etme. Enerjinin başka yere dağılması için seçtiğin aksesuarlar ortadan ikiye ayrılırsa, çok da şaşırma! 

Gelelim aşk hayatına! Birtakım kıskançlıklar gündeme gelebilir. Aman dikkat ilişkine dışarıdan bakan gözlerin etkisi düşündüğünden fazla olabilir. Bu yüzden ikili ilişkilerinde üçüncü tekillerden uzak dur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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