19 Ağustos Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün sosyal hayatında beklenmedik değişimler meydana gelebilir. Kova burcunda gerçekleşecek olan Süper Mavi Dolunay, ilişkilerini ve özellikle de arkadaş çevreni değiştirebilir. Bu dönemde sevdiklerin ile bağımsızlık arzun arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilirsin. Tabii bu aşamada yeniliği kucaklayarak, farklı insanlarla tanışma ve hayatını paylaşma şansı bulabilirsin.

Tam da bu noktada yeni bir aşk arayışı içerisine girersen yanılırsın. Zira bu dönemde mevcut ilişkiler ve eski aşklar güvenli liman olacaktır. Belki biraz mesafeye ihtiyaç duyabilirsin ama ayrılık ya da yeni aşk sana mutluluk getirmez.

Dolunay'da sağlığına da dikkat etmelisin. Alerjilerden ya da ağrıdan muzdarip olabilirsin. Stresten uzaklaşsan iyi edersin. Stresten söz etmişken, kira görüşmesi veya anlaşmalar için pek doğru bir dönemde değilsin. Mümkünse iş yeri ve ev satma, kiralama konularında acele karar verme. Hakkını alabilmek için yorucu bir tartışmanın içine düşmeden önce bugünün bitmesini bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...