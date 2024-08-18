19 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün hane içerisinde yenilik zamanı! Özellikle çocukluk travmalarını iyileştirmenin ve süre gelen ailevi meselelerde değişimin zamanı geldi. Bireyselliğe, bağımsızlığa ve özgürlüğe odaklandığın bu dönemde özellikle anne temelli soruları çözmek isteyebilirsin. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay, bu konuda sana destek verecektir. Kendini daha iyi hissettiğin bir dönem başlıyor.

Ortak malların paylaşımı, aile düzeninin sağlanması ve kendi konfor alanını yaratmak senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Maddi ve manevi pek çok konuda kendi çıkarlarını gözeterek hareket edeceksin. Hayatı tutkularına, keyif almaya ve huzura odaklanarak geçireceksin. Bu aşamada belki de taşınma ya da ev değişikliği gibi konularda gündeminde yer alabilir. Bu dönemde biraz mesafe sana iyi gelebilir.

Tüm bunların yanında iş hayatına da odaklanmalısın. Dolunay sana başarı vaat ediyor. Kariyerinde güç sağlayacak da otoriten ortaya çıkarabileceksin. Yeteneklerine güven ve harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...