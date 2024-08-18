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19 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 19:01

Süper Dolunay'da özgürleşeceksiniz, artık zincirlerinizi kırın! Peki, 19 Ağustos Pazartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Ağustos Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün hane içerisinde yenilik zamanı! Özellikle çocukluk travmalarını iyileştirmenin ve süre gelen ailevi meselelerde değişimin zamanı geldi. Bireyselliğe, bağımsızlığa ve özgürlüğe odaklandığın bu dönemde özellikle anne temelli soruları çözmek isteyebilirsin. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay, bu konuda sana destek verecektir. Kendini daha iyi hissettiğin bir dönem başlıyor. 

Ortak malların paylaşımı, aile düzeninin sağlanması ve kendi konfor alanını yaratmak senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Maddi ve manevi pek çok konuda kendi çıkarlarını gözeterek hareket edeceksin. Hayatı tutkularına, keyif almaya ve huzura odaklanarak geçireceksin. Bu aşamada belki de taşınma ya da ev değişikliği gibi konularda gündeminde yer alabilir. Bu dönemde biraz mesafe sana iyi gelebilir. 

Tüm bunların yanında iş hayatına da odaklanmalısın. Dolunay sana başarı vaat ediyor. Kariyerinde güç sağlayacak da otoriten ortaya çıkarabileceksin. Yeteneklerine güven ve harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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