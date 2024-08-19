19 Ağustos 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var

Son derece keskin ve ani olayları tetikleyecek bir dolunay, devrimci Uranüs ve tabii ki yıldızların öğretmeni Satürn’ün 15 Kasım’a kadar retroda olması, felaketler silsilesinin dünya genelinde daha etkin olduğu gerçeğine uyandırdı bizleri. Uyumak ve kendini aldatmayı seçenlerin dışında! Maymun Virüsü ile dünya genelinde belli bölgelerde kısıtlama söz konusu olabilecek olsa da gökyüzü büyük bir pandemiye işaret etmemekte. Fakat eşcinseller, biseksüeller ve çok eşliler bu virüse daha kolay yakalananlar arasında ilk sıraya girebilirler. Pandemi döngüsünde yaşadıklarımızı her şeyi olduğu gibi çok çabuk unuttuk. Özellikle sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim ve bedensel hijyenimize ekstra dikkat edelim. Gökyüzünde ne varsa yeryüzüne, insanlığa o tezahür eder. Pişmanlık ve çaresizliğe teslim olmak istemiyorsak yüce Yaratan’ın insana bahşetmiş olduğu akıl ve iradeyi ortaya koymamızın tam zamanı. Aksi halde gökyüzü enerjileri bizi çarpa çarpa yola getirecek ama kırılıp dökülerek telafisi olmayan deneyimler ile.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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