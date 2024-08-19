19 Ağustos 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var
19 Ağustos 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var
Hayat amacımızı, kim olduğumuzu, bu dünyadaki varlığımızı daha derinden sorgulayacağımız bir haftadayız. Geç kalmadan, keşkelerin belirsizliğinde boğulmamak için, hayvanlara yapılan katliamlar, kadınları ikinci sınıf olarak ayrıştırmalar, can evimizi küle çeviren yangınlar ve şimdi de dünya gündeminde yer alan maymun çiçeği virüsü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrıştırmadan biz olabilmek, haksızlıklara karşı güzel yürekleri birleştirip mücadele etmek için köprüden önceki son çıkış.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam