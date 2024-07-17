18 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün meydana gelecek olan Güneş ve Uranüs’ün atmışlık açısı seni ani bir farkındalıkla karşılıyor. Bu dönemde, iç dengenin sarsılabileceğini, fakat bu sarsıntının seni daha güçlü kılacağını bilmelisin. Zira, bu güçlü enerji ile uzun süredir görmezden geldiğin bazı gerçekleri kabullenmek zorunda kalabilirsin. Bu kabulleniş, seni özgürleştirerek yeni başlangıçlar yapmana olanak tanıyacaktır.

Her şeyden ötesi bugün kendin için bir şeyler yapacaksın! Dengeni bulacak, var olmak istediğin yere doğru kesin ve net adımlar atacaksın. Kendi sınırlarını aşmak ve yeni deneyimlere açık olmak da bugün ihtiyacın olan şeyler arasında. Hayatına tazelik getirecek... Tazelik demişken, aşka da hazır mısın? Bekar Terazi burçları için bugün, duygusal bir bağ kurma potansiyeli taşıyan biriyle tanışma günü. Romantik ilişkilerde samimiyet ve dürüstlükse en önemli konu.

Son olarak iş hayatını ele alalım. Bugün kazanmaya odaklan, zira para enerjin yüksek. İşini mevcut düzende yaparken bile gelirinin artması olası, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...