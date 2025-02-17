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18 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.02.2025 - 19:01

Kararsız kalabilirsiniz! Peki 18 Şubat Salı günü yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün beklenmedik kararsızlıklar yaşayabilirsin. Hatta uzunca bir süre önceden karar verdiğin ve çok da emin olduğunu sandığın konularda bile ikileme düşebilirsin. Geçmişi değiştirmeyi dahi isteyebileceğin, 'keşke' demeye meyilli olduğun bir güne başlıyoruz. 

Zihnini bulandırıp kafanı karıştıran ise Güneş'in Balık burcuna geçişi olacak! Üstelik bu astrolojik olay sadece zihnini değil, hislerini ve ruh halini de etkileyebilir. Yaşadığın bu dalgalanmalar ve iniş çıkışların yol açabileceği sorunlar ise sadece özel hayatında değil iş hayatında da etkili olabilir. 

Finansal durumunu etkileyecek bazı kararları bugün alırsan, hata yapabilirsin mesela! Ya da ortaklık ilişkisi kurmak, yeni bir anlaşma imzalamak için bugün pek de iyi bir gün olmayabilir. Daha ziyade stabil durumunu korumayı tercih etsen iyi edersin. Tüm bunların dışında emin olduğun bir karar verene dek partnerine ilişkine dair bir değişimden de söz etme deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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